Cede un terrapieno: operaio semisepolto, feriti anche i colleghi

Grave infortunio sul lavoro a Bareggio.

Operaio semisepolto per il cedimento di un terrapieno in un cantiere di via Girotti

L’allarme è scattato poco prima delle 15.15 di oggi, mercoledì 10 gennaio, in un cantiere su un’area privata adiacente alla farmacia al civico 12 di via Girotti. Tre operai sono rimasti coinvolti nel cedimento di un terrapieno. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze, un’automedica, un’autoinfermieristica e l’elisoccorso. Ad avere la peggio è stato un 50enne, che è stato rivenuto parzialmente sepolto dal terreno (dalle ginocchia in giù): l’uomo ha riportato traumi multipli ed è stato elitrasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia, dov’è arrivato in codice rosso.

Feriti anche i due colleghi che si trovavano con lui: sono stati soccorsi in codice giallo

Meno gravi le condizioni dei due colleghi, entrambi soccorsi in codice giallo: uno, 30 anni, ha riportato un trauma a un braccio ed è stato portato al San Carlo di Milano, l’altro, del quale non è stata resa nota l’età, è rimasto ferito a una gamba ed è stato condotto all’ospedale di Rozzano.

Oltre ai mezzi del 118 sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.