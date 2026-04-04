Castano piange la scomparsa di Angelo Guariso, colonna dell’associazione di karate Jks

"Eri l’essenza della bontà e della gentilezza; eri sempre positivo, dicevi che a tutto c’era una soluzione", il ricordo tracciato oggi pomeriggio in chiesa da parte dello staff

Castano Primo in lutto per la scomparsa di Angelo Guariso, pilastro della associazione sportiva di karate Jks, venuto a mancare in questi giorni all’età di 78 anni.

Angelo, fondatore della Jks, ha lasciato un grande vuoto nella comunità

Una perdita che lascia un grande vuoto, quella del fondatore della società sportiva il cui “piatto forte” è rappresentato dal karate. Le esequie si sono svolte nel pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, nella chiesa di San Zenone, dove erano presenti i familiari, gli amici della società e i conoscenti. Uno di questi era Gianni Longo, attuale presidente col quale Angelo ha condiviso per quarant’anni proprio il timone della Jks.

Il ricordo tracciato in chiesa dallo staff della società

Nel corso della funzione andata in scena oggi pomeriggio, lo staff e gli atleti hanno tracciato un ricordo di Guariso, che è stato dipinto in questa maniera: