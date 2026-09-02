Caso sospetto di dengue in paese, tre disinfestazioni straordinarie

Interventi nelle notti di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 settembre nell’area tra via Torino, via Donizetti e via Magenta. Il Comune: «Non sussiste alcuna situazione emergenziale».

Tre interventi straordinari di disinfestazione a Bareggio dopo la segnalazione di un caso sospetto di dengue.

Caso sospetto di dengue a Bareggio

L’allerta è scattata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre. L’Amministrazione comunale di Bareggio si è attivata tempestivamente, recependo le indicazioni dell’Agenzia di tutela della salute e predisponendo gli interventi necessari per la prevenzione.

Tre notti di disinfestazione

Gli interventi sono stati programmati nelle notti di mercoledì, giovedì e venerdì nell’area compresa tra via Torino, nel tratto finale verso Roveda, via Donizetti e via Magenta, all’altezza del Penny Market. Le operazioni saranno effettuate secondo le modalità e le indicazioni fornite da Ats. Ai residenti della zona interessata viene chiesto di tenere chiuse le finestre durante gli interventi.

«Nessuna situazione emergenziale»

Il Comune precisa che si tratta di un intervento preventivo e precauzionale, disposto con l’obiettivo di contenere il rischio di un’eventuale trasmissione del virus, e sottolinea:

«L’Amministrazione sta lavorando in stretto raccordo con Ats Milano e con gli operatori incaricati delle disinfestazioni. Non sussiste, viene ribadito, alcuna situazione emergenziale: l’attivazione tempestiva delle procedure previste rientra nelle misure di prevenzione indicate dalle autorità sanitarie in presenza di una segnalazione di questo tipo».