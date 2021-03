Il caso della scuola sud, chiusa urgentemente due domeniche fa per problemi di staticità nei solai, finisce in Procura e alla Corte dei conti. A volerci vedere più chiaro è il Codacons.

Caso scuola sud chiusa, il Codacons va in Procura

“Non si riesce a capire come mai la struttura, di recente costruzione, sia oggi in condizioni così critiche. È a rischio la sicurezza degli alunni E le problematiche evidenziate dalla relazione dei tecnici dimostrano come non sia stata fatta alcuna manutenzione ordinaria dell’edificio – afferma il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – Presenteremo esposto in Procura e alla Corte dei Conti affinché si indaghi circa la sussistenza di possibili reati”. I fatti

La chiusura è stata disposta in seguito alla relazione dei tecnici del Comune, i quali, in seguito a precedenti segnalazioni di criticità relative a infiltrazioni e controsoffitti, hanno rilevato, nei solai delle aule, parti di pignatte in procinto di distacco. “Così la scuola costruita nel 2007 è già a rischio crollo, con pregiudizio per la sicurezza degli alunni e con conseguente sospensione delle lezioni per più di una settimana. Ciò a discapito del diritto all’istruzione e con minaccia all’incolumità dei bambini che frequentano l’istituto”, aggiunge.