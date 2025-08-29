Un caso di Dengue in paese, via agli interventi di disinfestazione

LA COMUNICAZIONE DEL COMUNE

Il virus ha colpito una persona residente in via Privata Giovanni Verga. Sabato, domenica e lunedì l'intervento larvicida, illustrati i comportamenti da tenere per prevenire il contagio

Un caso di Dengue registrato a Canegrate, via alla disinfestazione.

Caso di Dengue in paese

Un caso di Dengue è stato registrato a Canegrate. Oggi, venerdì 29 agosto 2025, è infatti pervenuta al Comune la nota di Ats che segnalava un caso di infezione dal virus (che come noto, si trasmette con le punture di zanzare) in una persona residente in via Privata Giovanni Verga.

La disifestazione

"La prevenzione di contaminazione dal virus consiste soprattutto nel ridurre l'esposizione delle punture di zanzare agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata" spiega il sindaco Matteo Modica nell'ordinanza emessa, sindaco che ricorda la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori.

L'area di intervento di disinfestazione è stata definita nel raggio di 200 metri dalle abitazioni dove è stato individuato il caso di febbre Dengue, dove sono presenti aree pubbliche e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze).

Per questo il Comune ha disposto la disinfestazione dell’area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private che interessa tratti o interamente, le vie indicate nella planimetria allegata, entro 200 metri di raggio dal luogo del caso individuato secondo presumibilmente i seguenti orari:

dalle 4.00 alle ore 17.30 del 30 agosto 2025;

dalle 4.00 alle ore 17.30 del 31 agosto 2025;

dalle 4.00 alle ore 17.30 del 01 settembre 2025;

in caso di variazioni climatiche (es. pioggia) i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile.

"Si precisa che le modalità organizzative saranno stabilite dalla società incaricata dell’intervento (Gruppo Indaco Srl) e che indicativamente dalle 4 alle 5 si svolgerà l’adulticida su suolo pubblico, a seguire l’intervento di larvicida sempre su suolo pubblico e dalle 8.30 inizieranno gli interventi su suolo privato - spiegano dal Comune - Si raccomanda a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.); attenersi a quanto indicato dagli addetti all’attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino".

Precauzioni da adottare durante il trattamento: "Restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica; non esporre all’aperto alimenti e indumenti".

Precauzioni da adottare in seguito al trattamento: "Utilizzare le aree cortilive private dopo 5 ore dal trattamento; rispettare un intervallo di almeno 30 giorni prima di raccogliere e consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi e lavarle abbondantemente;

procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

I consigli di Ats

Come segnalato da Ats, è opportuno e consigliabile provvedere a "utilizzare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto; utilizzare delle zanzariere alle finestre; svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante; cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali; tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Controlli e sanzioni

In caso di inottemperanza a quanto previsto, tutto contenuto nell'ordinanza del sindaco, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste nonchè a presentare denuncia all'autorità giudiziaria. I controlli spetteranno alla Polizia Locale, al responsabile dell'Area Lavori pubblici, Patrimonio e Tutela dell'ambiente.

