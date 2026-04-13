Casa in fiamme, due persone e un cane sul tetto: salvati dai pompieri

Casa in fiamme a Turbigo, due persone e un cane sul tetto: salvati dai pompieri.

Casa in fiamme, due persone sul tetto

Casa in fiamme a Turbigo. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile 2026, in via Molinara. La grande colonna di fumo è stata notata intorno alle 13. Per sfuggire al fuoco, due persone e un cane si sono spostati sul tetto in attesa dei soccorsi.

L’intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, la Polizia Locale e i Carabinieri. Gli agenti si sono occupati della viabilità mentre i pompieri hanno iniziato e poi concluso le operazioni di spegnimento delle fiamme. Le due persone e il cane sono state messe in salvo. Ancora da accertare le cause dell’incendio.

