Casa di riposo di Abbiategrasso: 17 tamponi positivi su 20

17 tamponi positivi sui 20 effettuati alla Casa di riposo di Abbiategrasso

Sono risultati quasi tutti positivi al Covid-19, ben 17 su 20, gli ospiti della casa di riposo sui quali nei giorni scorsi è stato effettuato il tampone, dopo il primo decesso la scorsa settimana. “Gli ospiti non presentano sintomi gravi, per cui la situazione al momento è sotto controllo. Si è provveduto a isolare i contagiati e informare le famiglie, e l’intenzione è quella di avere i tamponi anche per gli altri ospiti presenti” spiega il sindaco Cesare Nai. Ats ha infatti fornito i tamponi solo per alcuni degli 86 ospiti della struttura, ma la direzione sta insistendo per tamponare tutti gli ospiti e il personale. “E’ essenziale avere un quadro completo dei casi positivi, per questo verrà richiesto al sindaco di emettere un’ordinanza in merito” comunicano dal Cda.

