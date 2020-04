Non ce l’ha fatta, purtroppo, il primo contagiato alla rsa “Città di Abbiategrasso” di Strada Cassinetta.

Primo decesso alla rsa di Abbiategrasso

L’ospite colpito da COVID-19, il primo nella struttura, era stato portato d’urgenza all’ospedale di Magenta, ma purtroppo è deceduto. La direzione ha fatto sapere che “abbiamo provveduto ad isolare il reparto ed il piano dove alloggiava l’ospite. Abbiamo intensificato la distribuzione di dispositivi di protezione individuali e disinfettanti. Abbiamo altresì contattato l’Ats per farci con urgenza avere i previsti tamponi necessari ai controlli sugli ospiti (già concessi). Richiesta analoga in merito ai tamponi è stata avanzata anche per il personale”.

