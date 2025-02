Continuano a ridursi i tempi di attesa per le carte d’identità a seguito dei miglioramenti nei servizi demografici del Comune di Magenta.

Carte d’identità elettroniche, ridotti del 97% i tempi di emissione

Una svolta, spiegano dal Comune, rappresentata dall’apertura del secondo sportello a maggio 2024. Da allora il tempo necessario per ottenere la carta d’identità elettronica è sceso da quattro mesi a soli due-tre giorni, con una riduzione dei tempi che arriva al 97%.

«Questa innovazione ha portato a un incremento nell’emissione delle CIE: nel 2024 sono state rilasciate 4.463 carte, con un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. Oltre a questa riduzione dei tempi di attesa, il Comune ha lavorato per rendere i servizi più accessibili e digitalizzati».

Tra le principali novità, l’aumento del personale presso l’ufficio anagrafe per garantire una maggiore efficienza del servizio e un sistema di prenotazione online, che consente ai cittadini di fissare un appuntamento in autonomia direttamente dalla home page del sito del Comune Per richiedere la carta d'identità elettronica è necessario prenotare un appuntamento online sul sito www.comune.magenta.mi.it o telefonando ai numeri 02 9735325 – 02 9735431.