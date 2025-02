Torna "Marzo è Donna", presentata a Magenta la rassegna di iniziative

È stato presentato mercoledì mattina in Casa Giacobbe a Magenta il programma di iniziative della terza edizione della rassegna Marzo è Donna, organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni cittadine.

Un’occasione per celebrare in pompa magna la Giornata internazionale della donna, frutto, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore alle Pari opportunità Mariarosa Cuciniello:

«Si tratta di un lavoro condiviso tra l'Amministrazione e le tante realtà che promuovono iniziative in occasione dell'8 marzo con lo scopo di porre l'accento su tematiche che riguardano la donna in genere e il suo mondo. La rassegna ha infatti come obiettivo quello di fermarsi a riflettere sul valore di questa ricorrenza e sul protagonismo della donna. Ci domanderemo quali siano le condizioni attuali della donna nella società, nella famiglia e nel mondo del lavoro, su quali aspetti occorra lavorare ancora per una maggiore emancipazione, ci chiederemo se la femminilità sia rispettata in tutti gli ambiti. Questi gli spunti per esplorare l’universo femminile a 360°, valorizzando la figura della donna attraverso l’arte, la poesia, la musica, la storia, la letteratura, lo sport, la psicologia e il benessere».

Ben 28 eventi dal 2 marzo fino al 13 aprile, che accompagneranno la cittadinanza in un percorso di sensibilizzazione e consapevolezza delle tematiche di genere. Gli eventi direttamente organizzati dal Comune saranno il Trofeo di calcio femminile Città di Magenta in collaborazione con Asd Pontevecchio del 9 marzo, il workshop di difesa personale Super Woman con UrbanKombat e Via Libera Ets del 16 marzo e l’incontro del 26 marzo dal titolo "Una donna felice può cambiare il mondo. Mettere su un’impresa al femminile in Italia è un’impresa. Una serata dedicata alle donne che vogliono essere felici nel lavoro e nella vita" in collaborazione con Studio Mainini e Associati e Business4lady. L'elenco di tutti gli eventi è visionabile sul sito ufficiale del Comune di Magenta.