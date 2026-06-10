Carenze igienico-sanitarie: un bar chiuso, un altro multato

Carenze igienico sanitarie: chiuso il bar della stazione ferroviaria a Castano Primo e multato il Gallery Cafè di Turbigo.

Carenze igienico sanitarie, due bar nei guai

In azione si sono visti i Carabinieri della Stazione di Castano Primo, insieme a quelli dei Nas e alla Polizia Locale. Loro, nel pomeriggio di sabato 6 giugno 2026, ad aver effettuato controlli in alcuni esercizi commerciali. Al “Gallery Cafè” di via Allea a Turbigo sono state riscontrare delle irregolarità igienico sanitarie e sono state elevate delle multe. Più grave la situazione al bar della stazione ferroviaria di Castano Primo, al quale i militari hanno sospeso l’attività oltre a staccare sanzioni: tra le altre cose, durante i controlli sono state appurare gravi condizioni igienico-sanitarie, nessuna presenza di acqua calda, gravi carenze nella formazione igienico-sanitarie dei dipendenti e alimentari tenuti in condizioni precarie.