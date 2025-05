Carabinieri sventano furto di abiti di marca, ladri fuggono a nuoto nelle risaie

Carabinieri sventano furto di abiti di marca ad Arluno, poi inseguimento a Corbetta, Santo Stefano Ticino, Vittuone, Cisliano e Cusago terminato a Muggiano. Ladri in fuga nelle risaie.

Carabinieri sventano il furto di abiti di marca da un tir

Una lunga notte di lavoro per i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano. La notte di oggi, mercoledì 21 maggio 2025, ha infatti visto i militari impegnati in un lungo inseguimento che ha permesso di sventare un furto di abiti di grosse marche dal valore complessivo di qualche decina di migliaia di euro. Tutto ha avuto inizio intorno alle 2.30 quando la pattuglia stava transitando ad Arluno: giunti in via Bellini, i Carabinieri hanno sentito suonare un clacson che proveniva da un tir in sosta in un parcheggio di via Bellini. A suonarlo era il conducente che si era accorto che ignoti stavano tentando di rubare all'interno del suo mezzo. Gli uomini dell'Arma hanno subito capito che si trattava di un furto in atto così si sono avvicinati. I ladri, che erano in quattro, sono saliti a bordo di un'auto, un'Alfa Romeo Giulietta, con la quale hanno cercato di scappare, partendo lasciando il portabagagli aperto. Da qui ne è nato un inseguimento, durato diversi chilometri. Che ha toccato anche il territorio di Corbetta e Santo Stefano Ticino dove i ladri in fuga, tenendo il bagagliaio aperto, hanno lanciato alcuni scatoloni di refurtiva contro la pattuglia cercando di farla fermare. Ma i militari non li hanno mollati un attimo, continuando a seguirli passando da Vittuone, Cisliano e Cusago, dove i fuggitivi hanno anche effettuato manovre pericolose, con frenate brusche, per tentare di far fermare la pattuglia. Poi l'arrivo a Muggiano, alle porte di Milano, precisamente in via Assiano, zona di risaie.

L'auto dei fuggitivi finisce in una risaia. La fuga prosegue "a nuoto"

Arrivati a Muggiano, l'auto dei ladri ha compiuto un'altra manovra azzardata stavolta finendo però in un canale di irrigazione. Dopo l'impatto, che è stato violento, i quattro malviventi sono usciti dalla vettura e si sono lanciati in una risaia dove, correndo e nuotando, sono riusciti a far perdere le loro tracce sparendo in aperta campagna.

Recuperata la refurtiva

I Carabinieri sono riusciti a recuperare tutta la refurtiva, come detto composta da capi di abbigliamento di grosse marche. Il valore stimato è pari a qualche decina di migliaia di euro. Le indagini dei militari proseguono serrate per cercare di risalire all'identità dei quattro ladri.