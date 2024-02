Carabinieri sentono odore di mairjuana e scoprono la "base" del pusher

Carabinieri sentono un forte odore di marijuana e scoprono la "base" dello spacciatore a Legnano.

Militari sentono odore di marijuana

I Carabinieri erano intervenuti nell'appartamento accanto per una lite in famiglia. Ma a loro non è certo sfuggito quel forte odore di marijuana che proveniva dal vicino di casa. Così sono andati a dare un'occhiata, trovando la "base" del pusher. E' quanto scoperto dai militari del Radiomobile a Legnano nella serata di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024. L'intervento è stato fatto in via Giusti.

La fuga e l'arresto

Il vicino di casa, un 32enne nigeriano residente in città, regolare sul territorio nazionale, ha tentato la fuga. Gli uomini dell'Arma lo hanno bloccato. Poi è scattata la perquisizione nel suo appartamento: qui i militari hanno rinvenuto 1,8 chilogrammi di hashish suddiviso in panetti, 0,9 chilogrammi di marijuana, materiale per confezionamento e circa 300 euro in contante. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.