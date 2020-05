Carabinieri del Nas alla Casa Famiglia di San Vittore Olona, parla la direzione della casa di riposo

Carabinieri del Nas alla Casa Famiglia, parla la direzione

Sabato 2 maggio 2020 i Carabinieri del Nas hanno effettuato un’ispezione nella Casa famiglia, csa di riposo di San Vittore Olona.

“Alla visita era presente la Direzione della struttura socio sanitaria di Fondazione Mantovani e i medici responsabili – affermano dalla direzione della rsa – L’attività si è concentrata sugli aspetti organizzativi, sanitari e sul rifornimento dei Dpi A tal proposito, non sono state rilevate criticità. “Siamo consapevoli del momento delicato e dunque ben comprendiamo le attività di verifica da parte delle autorità competenti. La visita è stata utile per verificare i protocolli adottati in termini di prevenzione del contagio e rientra comunque in un’attività che normalmente si svolge con periodicità”.

E prosegue: “Per quanto riguarda il coordinamento della struttura, attualmente in capo a Matteo Mantovani, precisiamo che, come già evidenziato, su indicazione della direzione sanitaria e in via preventiva, si è ritenuto opportuno tutelare l’attuale coordinatrice non esponendola alla quotidiana attività di servizio in Rsa La dott.ssa Carmen Colombo Galli non si trova pertanto in autoisolamento, come erroneamente riportato da alcuni organi d’informazione. Sono poi totalmente prive di fondamento, le notizie di una sua presunta positività al Covid-19″.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE