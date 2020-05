I Carabinieri del Nas nella casa di riposo Casa Famiglia di San Vittore Olona: i militari sono arrivati nella struttura sabato 2 maggio 2020.

I militari sono arrivati nella struttura sabato 2 maggio 2020. Stiamo parlando dei Carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazione) di Milano che hanno svolto una visita all’interno della Casa Famiglia di San Vittore Olona (Fondazione Mantovani). Non si conoscono ancora, in maniera ufficiale, i motivi nè gli accertamenti svolti durante l’ispezione.

Nella Casa Famiglia sanvittorese intanto è stato nominato un nuovo coordinatore, in quanto la coordinatrice si trova ora in autoisolamento.

