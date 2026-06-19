Capriolo finisce nel Ticino a Turbigo, salvato dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Capriolo finisce nel Ticino, salvato dai Vigili del fuoco

Un capriolo che finisce nel Ticino. Momenti di grande apprensione quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, venerdì 19 giugno 2026, a Turbigo. Erano circa le 11 quando l’animale, che si trovava in località Tre Salti, è cascato in acqua, Alcuni passanti lo hanno visto in difficoltà, lanciando così l’allarme.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno recuperato l’animale. Che è stato poi consegnato alla Polizia provinciale che l’ha portato all’Oasi Wwf di Vanzago per un controllo medico.