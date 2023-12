Cannizzaro in sciopero "Una vergogna studiare in questa struttura che cade a pezzi" - IL VIDEO

Hanno incrociato le braccia stamattina, mercoledì i ragazzi dell'istituto tecnico Cannizzaro di via Raffaello Sanzio a Rho. Il motivo, la struttura che cade a pezzi a causa della mancata manutenzione da parte dei tecnici di Città Metropolitana

"Non spetta alla dirigenza risolvere questi problemi"

"In qualità di rappresentanti d'istituto, riteniamo che questa sia un'azione necessaria per far sentire la nostra voce ai vertici di Città Metropolitana, poiché non spetta all'istituto risolvere questi problemi - commentano i ragazzi fuori dalla scuola"

Infiltrazioni d'acqua e palestra inagibile da mesi

E i problemi sono davvero tanti, da una delle due palestre allagate dai tempi dell'ultimo forte temporale, e parliamo di mesi, ai muri pieni d'acqua a causa delle numerose infiltrazioni, a lavori di manutenzione sullo stabile promessi da tempo e mai fatti

Città Metropolitana dovrebbe vergognarsi a far studiare i ragazzi in ambienti come quelli della nostra scuola

Vogliamo sottolineare che questo sciopero non è un gioco - affermano i rappresentanti d'istituto all'esterno della scuola - Vogliamo che la nostra protesta venga presa seriamente dalla scuola e da Città Metropolitana che dovrebbe vergognarsi a far studiare dei ragazzi in ambienti del genere.

Foto e video per dimostrare la scarsa manutenzione all'interno dell'istituto

Le proteste dei ragazzi sono accompagnate da una serie di foto e video da loro scattate all'interno dell'istituto che mostrano il degrado e la mancata manutenzione all'interno di uno degli istituti superiori più apprezzati della città