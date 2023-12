La giovane Benedetta star della tv

La passione per le arti e la recitazione, l’impegno quotidiano nella scuola e nei suoi molteplici interessi e il sogno di diventare un’arredatrice di interni: Benedetta Andreoli, a 11 anni - compiuti da poco -, di Sedriano è già un volto della tv.

Benedetta è stata scelta per recitare nello spot natalizio della Nintendo che sta girando su web e tv proprio in queste settimane e, non da ultimo, è stato anche trasmesso al Games di Milano nel fine settimana a Rho Fiera.

L’approdo della giovanissima Andreoli sul set di una pubblicità non è stato certo un caso; ha infatti seguito il percorso intrapreso fin dalla più tenera età.

Ma Benedetta com’è arrivata sul set di uno spot pubblicitario?

"Lavorando a stretto contatto con la fotografa Ornella Grittini, Benedetta è sempre stata fotografata - ha raccontato la mamma, Claudia Briguglio - Quando aveva 4 o 5 anni, una mamma che conosciamo ci ha messi in contatto con un’agenzia pubblicitaria e da lì è iniziata la collaborazione. Per mia figlia quello della Nintendo non è il primo spot, ma lo è di questa portata. Per questo vogliamo ringraziare molto la Pepper Kids Agency per quanto fatto. È stato bello vederla come protagonista sul set ed io e suo papà Roberto siamo davvero orgogliosi e contenti. Molti ci fermano o ci scrivono dopo aver visto Benedetta recitare nella pubblicità. È una vera soddisfazione! Il momento più gioioso per tutti è quando arriva il messaggio di conferma dopo il casting".