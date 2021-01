Cane folgorato, il sindaco incontra l’associazione animalista

Nel fine settimana il sindaco di Bareggio Linda Colombo terrà un incontro online con Lorenzo Croce, presidente di Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente), dopo il tragico episodio che ha visto un cane morire folgorato dopo essere passato su un tombino nei pressi dell’Ufficio Postale di Bareggio.

Il sindaco incontra l’associazione animalista

“Ho accolto senza indugi l’invito del presidente a fare fronte comune per fare chiarezza sull’accaduto. L’obiettivo è accertare le responsabilità e mettere in campo azioni concrete di informazione e sensibilizzazione per evitare il ripetersi di questi episodi che, purtroppo, non si sono verificati solo a Bareggio”, ha dichiarato il sindaco Colombo.

Il presidente Croce: “Grati della disponibilità”

“Si tratta di un primo importante passaggio sia per chiarire le vere responsabilità su quanto accaduto, ma anche per trovare una soluzione e avviare una campagna informazione locale per evitare che simili fatti possano accadere in futuro – si legge in una nota dell’associazione Aidaa – Siamo grati della disponibilità da subito dimostrata dal sindaco Colombo a confrontarsi con noi per trovare una soluzione che possa evitare in futuro fatti come questi”.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE