Campo di grano in fiamme, circolazione treni interrotta

Circolazione momentaneamente interrotta fra Parabiago e Vanzago a causa dell'incendio che ha colpito un vasto campo di grano.

Campo di grano in fiamme, si fermano i treni

Transito dei treni interrotto fra le stazioni di Parabiago e Vanzago a causa di un incendio in un campo di grano nella zona di Nerviano. Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme: il fumo ha invaso completamente il tratto ferroviario costringendo lo stop al transito.

Un altro campo in fiamme

Ieri pomeriggio ad andare in fiamme era stato un altro campo di frumento: anche in questo caso l'estrema siccità ha reso queste colture estremamente secche e facilmente infiammabili anche per colpa del caldo di questi giorni.