Siccità: campo di grano bruciato da un incendio

Un vasto incendio ha bruciato un intero campo di grano a Bernate Ticino oggi, 16 giugno 2022, intorno alle 12. I Vigili del fuoco sul posto per domarlo.

Campo di grano bruciato

La grande siccità di questi ultimi mesi, il caldo e il vento hanno favorito l'incendio di un vasto campo di frumento a Bernate nei pressi di via Milano. Alle 12 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per le fiamme molto alte nei pressi di abitazioni e capannoni industriali: intervenuti d'urgenza i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno con 3 mezzi e 10 uomini e in supporto successivamente sono arrivati anche i colleghi di Legnano con 2 mezzi.

Tagliato il fronte del fuoco vicino le case

La Polizia Locale ha chiuso le vie limitrofe per il fumo e le fiamme che sono arrivate vicino alla strada: Vigili del fuoco subito a protezione delle case e delle aziende tagliando il fronte del fuoco. Oltre due ore di lavoro per i pompieri: fortunatamente non è rimasto ferito nessuno a causa delle fiamme. Ancora in corso le operazioni di bonifica su tutta l'area. Ingenti i danni economici per l'agricoltore che ha visto letteralmente andare in fumo il raccolto di quest'anno di grano.