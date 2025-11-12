Camper prende fuoco e viene divorato dalle fiamme

E' successo ieri sera in via Vittorio Veneto, visto un uomo incappucciato salire sul mezzo. Sul posto ambulanza del 118, automedica, Carabinieri e Vigili del fuoco

Camper divorato dalle fiamme a Canegrate.

Una serata ad alta tensione quella che si è vissuta ieri, martedì 11 novembre 2025, a Canegrate. Erano circa le 22.45 quando si sono sentiti dei boati e poi visti fumo e fiamme provenire da via Vittorio Veneto, nella zona del cimitero. A bruciare era un camper che si trovava parcheggiato.

L’intervento

Sul posto, in codice rosso, sono arrivati l’ambulanza del 118 e l’automedica in quanto poco prima alcuni passanti avevano notato un uomo (incappucciato) entrare nel mezzo. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco legnanesi. Dagli accertamenti condotti, si è appurato come nel mezzo non vi fosse nessuno, mezzo che è risultato essere stato rubato un mese fa a Parabiago. Ancora da accertare le cause dell’incendio.