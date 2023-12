Un camion con rimorchio è rimasto incastrato questa mattina, 27 dicembre, in centro a Rho: ci sono volute due ore per liberare la strada.

Camion si perde in centro città e rimane incastrato

Particolare disavventura questa mattina in via Garibaldi a Rho dove un camionista a bordo del suo mezzo con targa straniera è finito in fondo alla via è non più riuscito a muoversi. Il mezzo è rimasto incastrato in curva e non riusciva più ad andare avanti o indietro: sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia Locale che hanno aiutato il camionista a uscire, anche se ci sono voluto quasi due ore.

Il traffico è stato deviato fino a quando il camion non è riuscito ad uscire dalla via.