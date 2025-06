Camion perde il carico sulla rotonda: un motore industriale finisce sulla carreggiata

Pericolo scampato per un soffio ad Arluno, dove intorno alle 13 di mercoledì 11 giugno un camion che stava attraversando la rotonda di via per Turbigo si è sbilanciato perdendo il carico che trasportava.

Camion perde il carico ad Arluno

Stando a quanto riportato dalla Polizia Locale, l’incidente non ha causato danni e fortunatamente nessun’altra autovettura è rimasta coinvolta. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del comando arlunese e il personale dell’amministrazione di Regione Lombardia, che hanno agevolato la viabilità e rimosso successivamente l’oggetto, un motore elettrico industriale.

È stata dunque solo una fortunata coincidenza se nessuno si è fatto male. In quel tratto infatti capita spesso che le automobili affianchino in curva i tir che transitano nella rotonda, per poi superarli all'imbocco dell'uscita. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.