Calendario riaperture: “Ma con prudenza, comportamenti sbagliati riportano in ospedale” avverte l’Amministrazione di Canegrate.

Calendario riaperture a Canegrate

Da lunedì 4 maggio inizia la fase due. L’Amministrazione avverte, con un’immagine, che le riaperture e la prudenza devono andare di pari passo. “Un’immagine di gioia (chiamatela pure ‘la vispa Teresa’) accostata a una terapia intensiva? Accoppiamento non casuale – afferma il Comune – In applicazione del Dpcm del 26 aprile, anche Canegrate riduce le misure restrittive contro il contagio, ma il momento è delicato.

Comportamenti sbagliati possono riportarci indietro. Non trasformiamoci in tante ‘vispe terese’ che mettono in pericolo la salute di tutti.

Ricordiamo: si esce solo per motivi seri (lavoro, salute, situazione di necessità) e si rispetta il distanziamento. S’indossa la mascherina e si evitano gli assembramenti.

Riaprono:

– Il 4 maggio riaprono cimitero, piattaforma ecologica e parchi comunali. In questi ultimi va mantenuto il distanziamento e non è consentito l’accesso alle aree gioco per i bambini. Riapre anche la pista ciclabile nel tratto chiuso di via Cavalese, per favorire gli spostamenti in bicicletta.

– Il 9 maggio riapre il mercato

– Il 18 maggio riapre la casa dell’acqua”.

