Coronavirus, riaprono dal 4 maggio piattaforma ecologica e cimitero a Canegrate. In arrivo nuove mascherine per il paese.

Coronavirus, riapre la piattaforma ecologica

Lunedì 4 maggio riapre la piattaforma ecologica di via Cavalese, ma sempre con prudenza: “Gli ingressi alla piattaforma continueranno a essere consentiti a due utenze per volta e obbligatoriamente con guanti e mascherine – afferma l’Amministrazione – Saranno autorizzati non solo i conferimenti da parte delle utenze domestiche, ma anche quelli delle utenze commerciali, purché dettate da necessità di urgenza e non differibili nel tempo.

Le utenze domestiche che hanno necessità di accedere con autoveicolo diverso da autovettura (normale auto di uso domestico) dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio ecologia-ambiente.

Giorni e orari: dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18. Giovedì solo utenze non domestiche. Chiusa la domenica”.

Riapre il cimitero dal 4 maggio

“Lo abbiamo tenuto in ordine con tutta la cura possibile quando non vi era permesso di entrarvi. Ora lo riapriamo, senza restrizioni particolari all’ingresso e secondo il previsto orario estivo: ogni giorno dalle 8 alle 20.

È una scelta coraggiosa, ispirata dai sentimenti che ci avete trasmesso.

La saggezza e il buon senso che userete, evitando affollamenti, la faranno sicuramente diventare anche una scelta giusta”.

Mascherine

Iniziata, da giovedì, la seconda distribuzione di mascherine a tutte le famiglie: “Abbiamo a disposizione altre 11mila mascherine, fornite da Regione, Protezione Civile e Comune – afferma l’Amministrazione – Ne consegniamo due a ogni nucleo familiare, casa per casa, nella cassetta della posta.

Servono a ridurre il pericolo di contagio, considerate le prossime riaperture. Vanno accompagnate da tutte le altre precauzioni.

La distribuzione, coordinata dalla Polizia Locale, avviene a cura della Protezione Civile, con la collaborazione di volontari provenienti dall’associazionismo e dal Controllo del Vicinato, di singoli cittadini”.

