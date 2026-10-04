Calciatore cade a terra e perde i sensi: partita sospesa

Gabriele Folla dell'Accademia Inveruno ha perso conoscenza dopo una caduta durante la sfida con l'Accademia BMV. Trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano, è cosciente e sta meglio.

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, al campo di via Lazzaretto a Inveruno, dove la partita di Promozione tra Accademia Inveruno e Accademia BMV è stata sospesa a causa di un brutto infortunio occorso al giocatore gialloblù Gabriele Folla.

Malore in campo, partita sospesa

Al 20′ del secondo tempo, sul punteggio di 1-1, il giocatore della formazione gialloblù è caduto a terra dopo un contrasto, battendo la testa. Per alcuni istanti ha perso conoscenza, facendo temere il peggio a compagni e avversari.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Immediato l’intervento dei giocatori presenti sul terreno di gioco, compresi alcuni avversari, che si sono prodigati per prestare aiuto al giovane calciatore in attesa dell’arrivo dei soccorritori. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Folla ha ripreso conoscenza, ma è stato comunque trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo per gli accertamenti del caso. Le notizie successive hanno fortunatamente rassicurato sulle sue condizioni. L’Accademia Inveruno ha comunicato che il giocatore era cosciente e stava bene. In serata anche l’Accademia BMV ha fatto sapere che Folla, dopo il trasporto in ambulanza, stava meglio, esprimendo vicinanza a lui, alla famiglia e a tutta la società gialloblù e augurandogli una pronta e completa ripresa.

La partita riprenderà dall’1-1

L’episodio ha inevitabilmente segnato il pomeriggio sportivo, portando alla sospensione definitiva della gara, che si trovava sull’1-1. Una decisione condivisa dalle due società, con la salute del giovane calciatore diventata naturalmente la priorità. Resta ora da definire quando la sfida potrà essere ripresa: si ripartirà dal risultato di parità e dal 20′ del secondo tempo. Data e orario saranno comunicati successivamente.