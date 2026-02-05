Calci e pugni alla compagna davanti al figlioletto: arrestato

Calci e pugni alla compagna davanti al figlioletto di 3 anni: arrestato a Legnano.

Ha preso a calci e pugni la compagna convivente, davanti agli occhi del figlioletto di 3 anni. E’ quanto successo la sera di domenica 1 febbraio 2026 a Legnano. Tutto è successo all’interno di un appartamento adibito a B&B che si affaccia su via Cadorna. Qui, al culmine di una lite nata per futili motivi, l’uomo si è scagliato contro la donna: lui, 29 anni, colombiano, in Italia senza fissa dimora, ha percosso con pugni e calci la convivente, una 26enne colombiana, provocandole la frattura scomposta della clavicola destra.

L’arresto

Sul posto sono prontamente arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano. L’uomo ha anche opposto resistenza nei confronti dei militari, che sono poi riusciti a bloccarlo e arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Mater Domini di Castellanza dove è stata poi dimessa con una prognosi di 60 giorni. La 26enne è stata poi condotta, insieme al figlio, in una struttura protetta. L’uomo è stato portato nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.