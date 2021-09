Un bambino di tre anni è stato portato all'ospedale di Rho dopo una brutta caduta in piazza della Libertà a Cornaredo nella serata di ieri, sabato 11 settembre.

Caduta in piazza, bambino di tre anni all'ospedale

L'episodio si è verificato attorno alle 22.30 nella centrale piazza Libertà. Il piccolo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde Nord Ovest di San Pietro all'Olmo e accompagnato all'ospedale di Rho in codice verde.

Incidente a Lainate, ferito un 22enne

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato attorno alla mezzanotte a Lainate lungo la strada provinciale 119. Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto. Il ragazzo è stato portato all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo da un'ambulanza della Misericordia di Arese.