Intervento dell'elisoccorso a Robecchetto con Induno intorno alle 11 di questa mattina, 17 febbraio 2025: una donna di 55 anni è caduta da cavallo ed è stata soccorsa in codice rosso.

Caduta da cavallo per una donna di 55 anni: interviene l'elisoccorso

Una donna di 55 anni, che stava prendendo parte a un corso riservato agli istruttori mentre l'attività era chiusa al pubblico, è stata soccorsa in codice rosso al maneggio di via Cascina Paradiso a Robecchetto: sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, l'ambulanza e un'automedica. Sul posto si stava svolgendo un corso dedicato agli istruttori e non aperto ad esterni. Dopo le prime cure portate sul posto la donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Legnano dove è stata ricoverata in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.