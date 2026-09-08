Cadono calcinacci dal ponte: chiuso e poi riaperto il sottopasso

A Parabiago i pompieri hanno verificato la situazione, rimosso altri pezzi e rimesso l'area in sicurezza

Nella serata di ieri, lunedì 7 settembre, la caduta di alcuni calcinacci del cordolo esterno (non portante) del ponte ferroviario di via Minghetti a Parabiago ha portato alla chiusura del sottopasso e all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il lavoro dei pompieri per riaprire la strada

I pompieri hanno verificato la situazione, rimosso altri pezzi a potenziale rischio caduta su entrambi i lati e messo in sicurezza l’area. Anche RFI (Rete Ferroviaria Italiana) è stata contattata e, giunta sul posto, ha dato ok alla riapertura della strada. Ora è il momento per Rfi di effettuare ulteriori analisi sulle strutture.

Il commento del sindaco