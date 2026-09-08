Cadono calcinacci dal ponte: chiuso e poi riaperto il sottopasso

Nella serata di ieri, lunedì 7 settembre, la caduta di alcuni calcinacci del cordolo esterno (non portante) del ponte ferroviario di via Minghetti a Parabiago ha portato alla chiusura del sottopasso e all’intervento dei Vigili del Fuoco.
Il lavoro dei pompieri per riaprire la strada
I pompieri hanno verificato la situazione, rimosso altri pezzi a potenziale rischio caduta su entrambi i lati e messo in sicurezza l’area. Anche RFI (Rete Ferroviaria Italiana) è stata contattata e, giunta sul posto, ha dato ok alla riapertura della strada. Ora è il momento per Rfi di effettuare ulteriori analisi sulle strutture.
Il commento del sindaco
“Insieme all’assessore Pagliarini in loco con me, ha spiegato il sindaco Giacomo Sartori, “per garantire la massima sicurezza abbiamo deciso di mantenere un presidio da parte della Polizia Locale. Ringrazio i tecnici comunali intervenuti, i Carabineri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per il servizio operato”.