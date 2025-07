Cade vicino alla spiaggia del Ticino e finisce in ospedale

LUNGO LA VIA NOVARA

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la via Novara; sul posto la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e l'ambulanza della Croce rossa

Cade vicino alla spiaggia del Ticino a Turbigo: 48enne finisce in ospedale.

Momenti di apprensione quelli che si sono vissuti a Turbigo, nel pomeriggio di oggi, martedì 22 luglio 2025. Erano circa le 15.30 quando un uomo, 48 anni, è caduto a terra nell'area verde vicino alla spiaggia della colonia, a due passi dal Ticino, lungo la via Novara. Forse un malore la causa della caduta.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti la Polizia Locale insieme ai Vigili del fuoco e all'ambulanza della Croce rossa: l'uomo, dopo le prime cure, è stato portato all'ospedale di Legnano in codice giallo per una contusione alla schiena.