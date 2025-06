Grande paura questa mattina, 19 giugno, intorno alle 9.15 a Rho, nell'area del centro sportivo Molinello, dove una gru alta circa trenta metri è caduta in strada.

Cade una gru in mezzo alla strada: danneggiate due automobili

Una gru alta circa 30 metri si è ribaltata nel parcheggio di via Trecate nella mattinata. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, ma il braccio meccanico ha danneggiato due automobili parcheggiate nelle vicinanze. Le persone presenti nell'area hanno sentito un tonfo improvviso che ha fatto subito temere il peggio: la grande gru si è riversa sull'asfalto dove in quel momento non transitava nessuno.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Rho per i rilievi e per capire come sia avvenuto l'incidente.