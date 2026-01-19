Cade in casa e non si rialza, salvato dai Vigili del fuoco

E' accaduto questa mattina in via Casati, sul posto i pompieri e l'ambulanza della Croce rossa

Cade in casa e non riesce a rialzarsi, salvato dai pompieri: è successo a Nerviano.

Cade in casa e non si rialza

Attimi di grande apprensione quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, a Nerviano. Erano circa le 8 quando, in via Casati, alcuni vicini hanno sentito le grida di aiuto di un uomo: era caduto a terra e non riusciva più a rimettersi in piedi. Così è partita subito la richiesta di aiuto.

L’intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che sono riusciti a entrare nell’abitazione e a mettere in salvo l’uomo, affidato poi alle cure dei soccorritori arrivati con l’ambulanza della Croce rossa: per lui nulla di grave.