Cade dalla tettoia di un’area dismessa e fa un volo di 9 metri: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica 29 marzo nell’area dell’ex Zucchi di Casorezzo, dove tre minorenni sono entrati nel sito dismesso raggiungendo la tettoia e uno di loro è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto da un’altezza di ben nove metri. Il ragazzino ora sta bene, ma ha ricevuto dieci giorni di prognosi.

Al centro dell’episodio tre giovani, uno dei quali è caduto da un’altezza di nove metri dopo essere salito sul tetto di un’area dismessa

Tre ragazzini, tredicenni, tutti di Ossona, hanno messo piede nello scenario che era stato messo in sicurezza a seguito di un pauroso incidente avvenuto alcuni mesi fa. Una volta raggiunta l’area uno dei ragazzini è salito su una delle superfici, ha perso l’equilibrio ed è quindi piombato a terra, facendo un volo di ben nove metri.

L’intervento del 119 e il trasporto all’ospedale Niguarda

Subito sono scattati l’intervento del personale sanitario del 118, che hanno prestato le primissime cure, e il trasporto del giovanissimo al nosocomio milanese. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. I due coetanei non hanno preso parte alla caduta e pertanto per loro non si è reso necessario un controllo di tipo sanitario. Il protagonista di questo episodio, che avrebbe potuto riservare conseguenze ben più gravi, è stato dimesso. Lui ha riportato fratture e ricevuto una prognosi di dieci giorni.