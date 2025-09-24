Cade dalla scala mentre stava montando la porta di una casa: è grave

E' successo questo pomeriggio in via Borromeo. Il lavoratore è un 56enne di Cerro Maggiore

E' UN 58ENNE DI CERRO MAGGIORE

Incidente sul lavoro a Rescaldina: l’operaio, di Cerro Maggiore, è grave.

Incidente mentre stava montando una porta

Incidente sul lavoro a Rescaldina. E’ successo nel pomeriggi di oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Erano circa le 17 quando un lavoratore, un 58enne di Cerro Maggiore, era impegnato nel montare la porta di ingresso di un’abitazione di via Borromeo. All’improvviso, per motivi ancora da accertare con chiarezza, è caduto, picchiando la testa.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori con l’ambulanza del 118, l’elisoccorso atterrato poco distante e i Carabinieri. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.