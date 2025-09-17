Cade dalla scala mentre pota le piante e finisce in un canale di cemento

Grave incidente domestico nella mattinata di ieri, martedì nella frazione rhodense Lucernate. Mancavano pochi minuti alle 11 quando le pale dell’elisoccorso decollato dall’ospedale milanese di Niguarda hanno attirato l’attenzione dei residenti della frazione, in modo particolare di quelli che abitano in via Victor Hugo dove si sono svolti i fatti.

L’uomo ha perso l’equilibro ed è caduto rovinosamente nel canale in cemento al confine con la sua proprietà

Un uomo di 80 anni stava potando un ulivo situato all’interno del suo giardino quando la scala dove era salito ha iniziato a traballare e successivamente si è ribaltata scaraventando il pensionato all’esterno della recinzione della sua abitazione. L’uomo ha perso l’equilibro ed è caduto rovinosamente nel canale in cemento al confine con la sua proprietà. Subito scattato l’allarme sul posto in pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso con medici e infermieri dell’ospedale di Niguarda.

L’ottantenne ha riportato fratture e ferite, oltre a un forte trauma cranico

La Polizia locale è intervenuta insieme con i soccorritori per aiutare a imbragare l’anziano. L’ottantenne ha riportato fratture e ferite, oltre a un forte trauma cranico. L’anziano dopo essere stato imbragato è stato estratto dal canale e trasportato in ambulanza fino all’elisoccorso atterrato nelle vicinanze. Successivamente il ricovero all’ospedale di Niguarda.

Le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente il pensionato non è in pericolo di vita

Le sue condizioni sono gravi anche se fortunatamente il pensionato non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia Locale hanno poi ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente domestico che ha tenuto con il fiato sospeso la frazione di Lucernate.