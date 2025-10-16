L’impatto a terra è stato violento, il 66enne ha sbattuto la schiena

Attimi di paura questa mattina, giovedì 16 ottobre 2025, a Morimondo alla Cascina Conca. Una manciata di minuto dopo le 10.15 è scattato l’allarme all’interno dell’azienda agricola situata in una zona molto periferica nel territorio dell’abbiatense.

Cade dal tetto della cascina: 66enne elitrasportato in ospedale

Dalle prime indiscrezioni trapelate all’interno della cascina un uomo di 66 anni, per cause ancora da verificare, è precipitato dal tetto mentre era intento a lavorare. L’impatto a terra è stato violento, il 66enne ha sbattuto la schiena.

Sul posto l’agenzia regionale per le urgenze ha inviato un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso in codice rosso. Oltre ai soccorritori per raccogliere informazioni utili e far luce sull’incidente i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e Ats Milano.

Stabilizzato sul posto dai sanitari, l’uomo è stato elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, per verificare la gravità dei traumi riportati