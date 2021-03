E’ in terapia intensiva la professoressa caduta dal terzo piano

Era caduta dal terzo piano della sua abitazione a Parabiago nella mattinata di sabato: la professoressa del Cavalleri Caterina Saletti resta in gravi condizioni.

La professoressa è in terapia intensiva

La professoressa del Liceo Cavalleri di Parabiago, Saletti, è ricoverata da sabato in terapia intensiva Cardiochirurgica all’ospedale San Gerardo di Monza. La sua prognosi, al momento, resta ancora riservata. In città in tantissimi, dai colleghi ai suoi studenti e semplici cittadini, in queste ore stanno facendo il tifo per lei. Ieri, domenica 14 marzo 2021, al cancello del liceo di via Spagliardi era comparso anche uno striscione con la scritta: “Forza prof. siamo con lei. I suoi ragazzi”.

Cos’era successo

L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato 13 marzo in un condominio di Parabiago. La professoressa Saletti, candidata anche alle elezioni comunali del 2020 nelle file del Pd, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso in ospedale, al San Gerardo di Monza, dopo essere precipitata dal terzo piano del condominio. L’allarme è scattato intorno alle 11 di sabato 13 marzo da Parabiago. La donna è precipitata dal suo condominio, cadendo nella zona riservata ai box.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si era messa in moto subito dopo la chiamata dei vicini di casa che hanno visto il corpo della donna per terra e a Parabiago sono giunte un’automedica e la Croce Rossa di Legnano, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri.