Cade dal quarto piano, i carabinieri indagano sulla morte misteriosa di Marianna Pietropolli

E’ morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo di via De Pretis, alla Barona. La vittima è Marianna Pietropolli una donna 31enne di nazionalità brasiliana residente insieme alla famiglia a Settimo Milanese da dove è scomparsa il 30 gennaio scorso.

L’allarme è scattato poco dopo la una della nottata di martedì 24 quando alcuni condomini hanno rinvenuto il cadavere ai piedi del caseggiato del quartiere alla periferia di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica insieme ai carabinieri del comando provinciale. Per la donna però non c’era più nulla da fare.

Prima di finire a terra, la 31enne, che era ospite insieme al compagnano nell’appartamento di un amico ha cercato di aggrapparsi alla grondaia, dopo essere uscita dalla finestra dell’appartamento ma è caduta a terra ed è deceduta sul colpo.

Una morte misteriosa. una delle ipotesi al vaglio delle Forze dell’ordine sarebbe quella di un tentativo di fuga dall’appartamento. Ma perché scappare? I militari hanno messo l’appartamento sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto, cercando eventuali immagini registrate da telecamere in zona o nel palazzo e ascoltando le testimonianze dei vicini.