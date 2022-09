Paura nella mattinata di oggi, sabato 24 settembre, in un impianto lavorativo di Lainate per la caduta al suolo di un uomo di 50 anni.

Cade da un macchinario, arriva l'elisoccorso

L'allarme è scattato alle 11.30 quando è partita la chiamata ai soccorsi da un'azienda di via Como che nel giro di poco tempo ha portato sul posto l'elisoccorso ed un'ambulanza in codice giallo.

Al momento la dinamica dell'accaduto è al vaglio degli uomini della Polizia Locale intervenuta sul posto, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo stesse lavorando su un macchinario o un trabattello e - per cause al momento ancora da definire - sarebbe caduto a terra riportando diversi traumi.

L'uomo è stato quindi trasportato in elisoccorso all'Humanitas di Rozzano in codice giallo anche se non sarebbe in pericolo di vita.