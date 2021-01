Cade da quasi due metri di altezza mentre sta lavorando in via Vittorio Veneto a Bernate Ticino.

Cade da quasi due metri di altezza mentre sta lavorando

Poco dopo le 16 di giovedì 7 gennaio, un uomo di 54 anni, dipendente della SIVE Spa, azienda che produce polistirolo in via Vittorio Veneto a Bernate Ticino, è caduto all’interno del capannone da un’altezza di circa 1,5 metri. In un primo momento le sue condizioni sembravano gravi, perchè aveva battuto la testa. Chiamati i soccorsi sono intervenuti la Croce bianca di Magenta, un’automedica e l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato con l’elicottero all’Humanitas di Rozzano in codice giallo.

TORNA ALLA HOME