Infortunio sul lavoro per un 54enne: sul posto ambulanza ed elisoccorso

Infortunio sul lavoro a Bernate Ticino per un 54enne: sul posto ambulanza ed elisoccorso.

Poco dopo le 16 di oggi, giovedì 7 gennaio, l’ambulanza della Croce bianca di Magenta e l’elisocccorso, sono intervenuti nell’impianto lavorativo di via Vittorio Veneto a Bernate Ticino per soccorrere un uomo protagonista di un infortunio lavorativo. Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

L’uomo, di 54 anni, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

