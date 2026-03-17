l'intervento dei vigili del fuoco

Cade con la ruspa in un fosso: operaio trasportato in ospedale

La ruspa a bordo della quale si trovava l'uomo è improvvisamente caduta in un fosso di circa tre metri

Cade con la ruspa in un fosso: operaio trasportato in ospedale

Nerviano · 17/03/2026 alle 17:39

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Un operaio è stato soccorso in un cantiere edile a Nerviano in via Santa Maria.

Cade con la ruspa in un fosso: operaio trasportato in ospedale

La ruspa a bordo della quale si trovava l’uomo è improvvisamente caduta in un fosso di circa tre metri. Sul posto immediatamente una squadra del distaccamento di Rho e personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l’operaio rimasto incastrato, cosciente ma con ferite multiple ad una gamba. Trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Tecnici di ATS sul posto per accertare le dinamiche dell’incidente.

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