La ruspa a bordo della quale si trovava l'uomo è improvvisamente caduta in un fosso di circa tre metri

Un operaio è stato soccorso in un cantiere edile a Nerviano in via Santa Maria.

Cade con la ruspa in un fosso: operaio trasportato in ospedale

La ruspa a bordo della quale si trovava l’uomo è improvvisamente caduta in un fosso di circa tre metri. Sul posto immediatamente una squadra del distaccamento di Rho e personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l’operaio rimasto incastrato, cosciente ma con ferite multiple ad una gamba. Trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Tecnici di ATS sul posto per accertare le dinamiche dell’incidente.