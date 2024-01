Cade con la bici sulla provinciale 38

Paura per un ciclista caduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 gennaio 2024a Rosate. Mancavano cinque minuti alle 15, quando un uomo di 64 anni ha fatto tutto da solo, è caduto con la sua bicicletta sulla strada provinciale 38 nel territorio di Rosate.

In ospedale con trauma cranico e al volto

Immediato è scattato l’allarme, considerando che si tratta di una direttrice molto trafficata. Sul luogo della caduta è stata inviata un’ambulanza in codice rosso. Giunti sul posto i soccorritori hanno da prima stabilizzato il ciclista , portato le prime cure e poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. L’uomo nella caduta ha riportato un trauma cranico e uno al volto. Per queste lesioni è stato necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.