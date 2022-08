Cade a terra e viene soccorso: deceduta 70enne

Una donna di 70 anni è deceduta questa mattina, 6 agosto 2022, a San Giorgio su Legnano. Inutili i soccorsi per rianimarla.

Deceduta 70enne: da chiarire le cause

Stava camminando lungo la via Pietro Nenni a San Giorgio su Legnano la donna di 70 anni che stamattina alle 7 è caduta forse per un incidente o per un malore improvviso. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e un'automedica oltre ai Carabinieri della compagnia di Legnano.

Diversi i tentativi effettuati sul posto dal personale sanitario per tentare di rianimarla, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.