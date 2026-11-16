Cadavere trovato nelle campagne: è di un uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco

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Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella serata di ieri, domenica 15 novembre, nella zona delle cave al confine tra Busto Garolfo e Casorezzo.

Il cadavere trovato nelle cave di Busto Garolfo

Secondo le prime informazioni l’uomo è stato ucciso da uno o più colpi d’arma da fuoco. A dirlo con precisione sarà il medico legale. La morte risalirebbe al pomeriggio. L’allarme è arrivato al 112 da una chiamata anonima, che però non indicava il punto preciso. Ci sono volute almeno due ore per trovare il corpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano per i rilievi e i Vigili del fuoco, che hanno illuminato la zona con le fotoelettriche. Stando ai primi riscontri, si tratterebbe di un uomo di origine nordafricana non ancora identificato. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.

La pista del regolamento di conti nello spaccio

La zona delle cave è da anni frequentata da spacciatori e tossicodipendenti, e tra le ipotesi c’è quella di un regolamento di conti legato al controllo delle piazze di spaccio tra l’Altomilanese e il Basso Varesotto, per il quale è in corso una vera e propria guerra.