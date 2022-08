Cadavere nel Naviglio: identificato il corpo dell'anziano

E' stato identificato dalle Forze dell'ordine, grazie ad alcuni amici, l'uomo di 76 anni ritrovato senza vita nel Naviglio Grande a Boffalora.

Cadavere nel Naviglio identificato

Lunedì era stato ritrovato un cadavere di un uomo fra i 70 e gli 80 anni nel Naviglio grande a Boffalora: l'uomo non era stato identificato e in questi giorni le forze dell'ordine stavano cercando indizi per potergli dare un nome e avvisare conoscenti e parenti. A lanciare l'allarme sono stati, nel pomeriggio di ieri - martedì 9 agosto 2022 -, alcuni amici che, non lo vedevano dal giorno prima e hanno temuto fosse successo qualcosa.

Effettivamente è risultato essere l'uomo di 76 anni, residente in paese, che il giorno prima era stato rinvenuto privo di vita nelle acque del Naviglio Grande a Boffalora. Stando alle prime indagini l'uomo sarebbe stato colto da malore prima di cadere in acqua.