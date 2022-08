Recuperato un cadavere dal Naviglio Grande

E' stato recuperato in questi minuti di lunedì 8 agosto 2022 il cadavere di un uomo dal Naviglio Grande tra Boffalora e Pontevecchio.

Recuperato cadavere tra Boffalora e Pontevecchio nel Naviglio Grande

Erano da poco passate le 12.30 di oggi, lunedì 8 agosto 2022, quando i soccorsi sono intervenuti poiché, nelle acque del Naviglio Grande tra Boffalora e Pontevecchio di Magenta, c'era il corpo di un uomo. Sul posto sono giunti un equipaggio della Croce bianca di Magenta, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Insieme a loro anche il sindaco di Boffalora Sabina Doniselli.

Indagini in corso

Si tratta di un uomo tra i 70 e gli 80 anni, molto probabilmente caduto in acqua nelle ore precedenti. Al momento sono in corso tutte le indagini per capire la sua identità e le cause della morte. L'uomo è risultato essere senza documenti. Intanto il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per disporre l'autopsia e per risalire all'identità dell'uomo.