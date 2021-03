Bye bye Perdono, la fiera salta anche quest’anno. Nonostante l’entusiasmo di inizio anno del sindaco Marco Ballarini, la lunga zona rossa e i contagi diffusi in Lombardia hanno dovuto far alzare bandiera bianca. Niente Perdono, nella classica settimana (giovedì e domenica ) dopo Pasqua almeno per quanto riguarda bancarelle e luna park. Nel 2020 fu rinviato a settembre e quindi celebrato con molte restrizioni e regole.

Zona rossa e restrizioni in corso

Il Comune ha annullato il bando pubblico per l’assegnazione degli spazi fieristici l’8 e l’11 aprile, “visto il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 che individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale e vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, che colloca la Regione Lombardia in “zona rossa”.

Bye bye Perdono, la fiera salta anche quest’anno

Le istanze degli operatori regolarmente presentate e complete di bollo, verranno considerate valide per l’assegnazione delle concessioni della Festa del Perdono edizione 2022, nelle modalità che saranno successivamente definite. Insomma, se le funzioni religiose potranno avere luogo, la kermesse profana è annullata.